Смартфоны на Android: эксперты назвали самые опасные гаджеты [ Редактировать ]
Специалисты по безопасности из Kryptowire нашли 47 уязвимых мест в прошивках и приложениях смартфонов, работающих на Android. Об этом сообщает The Bleeping Computer.
Такие недочеты обнаружили в минимум 25 моделях. К числу компаний, выпускающих небезопасные смартфоны, вошли Vivo, SKY, Plum, Orbic, Oppo, MXQ, Leagoo, Doogee и Coolpad.
Специалисты отмечают такие же уязвимости в смартфонах популярных брендов: LG G6, Sony Xperia L1, Nokia 6 и ASUS ZenFone 3 Max.
Некоторыми из брешей в ОС могут воспользоваться злоумышленники, чтобы получить доступ к данным на устройстве, фото и видео камере, списку контактов и некоторым функциям гаджета.
Ранее мы писали о том, что YouTube назвал лучшие смартфоны для просмотра видео.
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