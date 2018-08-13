Специалисты по безопасности из Kryptowire нашли 47 уязвимых мест в прошивках и приложениях смартфонов, работающих на Android. Об этом сообщает The Bleeping Computer.

Такие недочеты обнаружили в минимум 25 моделях. К числу компаний, выпускающих небезопасные смартфоны, вошли Vivo, SKY, Plum, Orbic, Oppo, MXQ, Leagoo, Doogee и Coolpad.

Специалисты отмечают такие же уязвимости в смартфонах популярных брендов: LG G6, Sony Xperia L1, Nokia 6 и ASUS ZenFone 3 Max.

Некоторыми из брешей в ОС могут воспользоваться злоумышленники, чтобы получить доступ к данным на устройстве, фото и видео камере, списку контактов и некоторым функциям гаджета.

Ранее мы писали о том, что YouTube назвал лучшие смартфоны для просмотра видео.