Светлана Лобода "засветила" грудь (фото) [ Редактировать ]
Светлана Лобода, которая совсем недавно стала мамой, быстро вернулась в отличную форму и радует поклонников новыми фото в социальных сетях.
Певица активно появляется на публике и раз за разом демонстрирует отменный стиль и идеальную фигуру.
На днях певица вышла в свет в сексуальном мини-платье черного цвета, в котором похвасталась стройными ногами.
Еще одним соблазнительным акцентом в наряде Лободы стало глубокое декольте, которое несомненно не оставило равнодушным окружающих.
Goodnight @luviofficial #orlovjewelry
Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial)
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