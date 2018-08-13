Светлана Лобода, которая совсем недавно стала мамой, быстро вернулась в отличную форму и радует поклонников новыми фото в социальных сетях.

Певица активно появляется на публике и раз за разом демонстрирует отменный стиль и идеальную фигуру.

На днях певица вышла в свет в сексуальном мини-платье черного цвета, в котором похвасталась стройными ногами.

Еще одним соблазнительным акцентом в наряде Лободы стало глубокое декольте, которое несомненно не оставило равнодушным окружающих.

Goodnight @luviofficial #orlovjewelry Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 11 Авг 2018 в 1:03 PDT

Ранее Светлана Лобода представила новый клип.