В Харьковском районе Харьковской области зарегистрирован очередной случай дирофиляриоза.

9 августа больной обратился за медицинской помощью в харьковскую городскую клиническую больницу №14 с жалобой на ощущение зуда и отека в области верхнего века левого глаза, сообщили в Харьковском областном лабораторном центре, передат АТН.

Больному была сделана операция, в ходе которой медики удалили нематоду.

Удаленную нематоду направили на исследование в бактериологическую лабораторию Харьковского областного лабораторного центра, где специалисты определили ее вид и пол.

Это оказалась самка Dirofilaria repens. Длина паразита составляла 12 сантиметров.

В очаге, по месту жительства больного эпидемиологи провели обследование и комплекс противоэпидемических мероприятий.

Длина паразита составляла 12 сантиметров. Фото: АТН

Справка: Дирофиляриооз - заболевание, вызываемое паразитированием нематоды рода Dirofilaria в организме человека. Это гельминтоз, характеризующийся медленным развитием и длительным хроническим течением. Заражение человека происходит через укусы комаров.

Всего месяцем ранее такой же случай произошел в Кременчуге - из глаза украинки выполз 12-сантиметровый червь.