Из глаза харьковчанина достали гигантского паразита (фото) [ Редактировать ]
В Харьковском районе Харьковской области зарегистрирован очередной случай дирофиляриоза.
9 августа больной обратился за медицинской помощью в харьковскую городскую клиническую больницу №14 с жалобой на ощущение зуда и отека в области верхнего века левого глаза, сообщили в Харьковском областном лабораторном центре, передат АТН.
Больному была сделана операция, в ходе которой медики удалили нематоду.
Удаленную нематоду направили на исследование в бактериологическую лабораторию Харьковского областного лабораторного центра, где специалисты определили ее вид и пол.
Это оказалась самка Dirofilaria repens. Длина паразита составляла 12 сантиметров.
В очаге, по месту жительства больного эпидемиологи провели обследование и комплекс противоэпидемических мероприятий.
Длина паразита составляла 12 сантиметров. Фото: АТН
Справка: Дирофиляриооз - заболевание, вызываемое паразитированием нематоды рода Dirofilaria в организме человека. Это гельминтоз, характеризующийся медленным развитием и длительным хроническим течением. Заражение человека происходит через укусы комаров.
Всего месяцем ранее такой же случай произошел в Кременчуге - из глаза украинки выполз 12-сантиметровый червь.
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