В Житомирской области несколько дней искали пропавшую 20-летнюю девушку. 6 августа мать обратилась с заявлением о пропаже, а тело нашли лишь 8-го.

Тело пропавшей обнаружили местные жители в яру на окраине села Бондарцы. Полицейским, чтобы выйти на след преступника, понадобились сутки, пишут "Факты", со ссылкой на управление Нацполиции области.

"В ходе осмотра тела, прикрытого шифером, было установлено, что погибшая - это бесследно исчезнувшая 20-летняя жительница областного центра. По словам матери пропавшей, ее дочь еще утром 2 августа ушла из дому и не вернулась. По предварительной информации, девушка могла поехать в столицу. Но оказалось, что на момент обращения матери, девушка уже была убита", — сказали в полиции.

Но началась эта жуткая история за месяц до трагедии: по словам начальника Житомирского областного главка Нацполиции Украины Вячеслава Печененко, 30 июня к правоохранителям обратился 32-летний житомирянин. Он заявил, что несколько дней назад трое неизвестных ворвались в квартиру, которую он арендовал в Киеве. Налетчики забрали всю наличность и силой его вывезли в Житомир, где и содержали в одном из гаражей.

"Все это время от мужчины требовали переоформления имеющегося у него имущества. Но заложнику удалось сбежать, и он сразу же обратился в полицию. На следующий день нам удалось установить возможных похитителей и провести их задержание в одном из сел Киевской области. В результате той спецоперации был задержан организатор похищения - 20-летний житель Василькова. Еще двоих причастных к этому преступлению сейчас еще разыскивают", - говорит Вячеслав Печененко.

Поиском похитителей и "наводчика" занимались не только правоохранители, но и сам потерпевший. По своим каналам ему удалось узнать, что информацию похитителям сообщила 20-летняя житомирянка. Но с этой информацией он не пошел в полицию, а решил разобраться сам.

"Он под дулом пистолета пытался заставить девушку выпить в машине заранее приготовленное опасное вещество. Но она оказала сопротивление и до последнего боролась за свою жизнь. Тогда подозреваемый задушил девушку, а ее тело спрятал на окраине села под шифером. Именно там его и обнаружили селяне, внимание которых привлек нестерпимый запах, который издавало разлагающееся тело", - добавил начальник полиции Житомирщины.

Задержали подозреваемого на одной из улиц Житомира - мужчина не успел оказать сопротивления, хотя вполне мог это сделать: правоохранители обнаружили у него пистолет и гранату РГД-5.

Кроме того, у задержанного были изъяты дорогие прекурсоры для изготовления синтетических наркотиков.

Тем временем в Киеве во время ограбления ломбарда убили охранника.