Вернуть ребенка в семью требуют приемные родители мальчика из Кропивницкого. Сегодня они пришли на прием в областную администрацию. Напомню, речь идет о годовалом малыше, которого облила кипятком воспитательница в детдоме. Как мальчик попал в приют и что именно там произошло - выясняла Елена Брынза.

Эти фотографии журналистам показали приемные родители Марка Кабанюка. У годовалого ребенка ожоги лица, затылка и рук. Кипятком малыша облила воспитательница в областном доме ребенка. И как утверждают приемные родители, пыталась это скрыть.

"Это случилось в 5-6, в семь пересменка, эта девушка, что заступила, воспитательница говорит, а что это с Марком, она говорит упал, с горшка, об ковер счесался, делай что нибудь, она быстро со своим мужем, без сопровождения врача, не вызывая скорую помощь, садят в свою машину сына моего, везут в больницу и оставляют его там", - говорит Александр Кабанюк, приемный отец Марка.

Больше недели мальчик провел в ожоговом отделении областной больницы.

"Це були опіки, опіки обличчя, опіки потолиці і туди, куди потрапила гаряча вода - це були опіки другого ступеню", - говорит Олег Рыбальченко, директор департамента здравоохранения Кировоградской ОГА.

То, что сделала воспитательница - в областном доме ребенка называют "досадным случаем".

"Ну, по недбалості нашого сотрудника, не отрігуліровала воду і дитина получіла опік гарячою водою, сотрудник зараз готується на звільнення", - говорит Ирина Крыжановская, и.о. главного врача Кировоградского областного дома ребенка.

Семье Кабанюков Марка отдала на воспитание дальняя родственница. Но сотрудники службы по делам детей заподозрили, что они купили мальчика. Сейчас дело рассматривает суд.

"Якщо вони будуть визнані невинуваті - дитина буде повернута в родину. - Але суд може тривати роками, і десять років може, дитина й виросте за цей час? - Я думаю, суд не буде тривати роками", - считает Татьяна Мамалыга, главный специалист службы по делам детей Кировоградской РГА.

После трагедии приемные родители обратились в полицию - там начали уголовное производство. Оббивают они и пороги чиновничьих кабинетов. Сегодня пришли на прием в облгосадминистрацию.

"Да я не биологическая мама, но я 9,5 месяцев его растила, я ему больше чем мама, я его люблю как своего и я не позволю, чтоб ребенка обижали", - говорит Ольга Кабанюк, приемная мать Марка.

Но чиновники говорят, пока идут судебные разбирательства - ничем помочь не могут. Поэтому из больницы Марк опять вернулся в дом ребенка.