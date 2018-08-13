В социальных сетях и приложениях для общения Twitter, Facebook и Viber с 20:20 до настоящего времени фиксируются проблемы в работе. Об этом сообщает Downdetector, сервиса, который отслеживает работу интернет-ресурсов.

По состоянию на 22:10 по киевскому времени пользователи Twitter жалуются, что не могут подключиться к серверу (74%), авторизироваться (15%), а также отправлять или получать сообщения (10%).

Больше всего страдают США, Бразилия, Аргентина, Перу, Мексика, Турция, Малайзия, Япония, Индия, Россия, Греция, Италия, Испания, Франция, Германия, Нидерланды, Чехия, Польша, Норвегия.

В Украине проблемы фиксируются на востоке страны, в Одессе и в Житомире.

По состоянию на 22:20 по киевскому времени пользователи Facebook жалуются, что не могут подключиться к серверу (43%), авторизироваться (36%), а также отправлять или получать сообщения (19%).

Наибольшие проблемы наблюдаются в США, Мексике, Перу, Бразилии, Аргентине, Японии, Австралии, Индии, Непале, Пакистане, России, Турции, Греции, Италии, Испании, Франции, Германии, Нидерландах, Австрии Польши, Дании, Швеции и Румынии.

Среди украинских пользователей на проблемы жалуются жители Киева, Одессы и Днепра.

По состоянию на 22:20 по киевскому времени пользователи Viber жалуются, что не могут подключиться к серверу (50%), авторизироваться (25%), а также отправлять или получать сообщения (25%).

Наибольшие проблемы с работой приложения есть в США, Мексике, Аргентине, Италии, Франции, Великобритании, Бельгии, Польши, Беларуси, Турции, Молдове, России, Эстонии, Греции, Германии, Грузии, Нидерландах и Австрии.

В Украине проблемы фиксируются в Одессе, Харькове, Киеве, Житомире, Ровно, Тернополе, Луцке, Сумах, Полтаве, Днепре, Запорожье.

Ранее мы писали о том, что Instagram отменяет защиту аккаунтов.