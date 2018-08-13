Вечером 13 августа в Николаеве произошла поножовщина за "питейными" столиками возле небольшого продовольственного магазина.

Так, на углу Володарского и 9-й Военной отдыхала компания молодежи. В какой-то момент один из молодых людей заметил, как у уснувшего за соседним столиком мужчины, неизвестный пытается снять золотую цепочку. Молодежь попыталась вступиться за спящего, но злоумышленник оказался не один - с ним было еще двое, сообщает местное издание "Новости-N".

В результате возникшего конфликта, один из этой троицы достал нож и ударил им мужчину, который только подошел к месту инцидента и также пытался вступиться за обворованного.

Удар пришелся в руку, однако, судя по всему, задел плечевую артерию - кровь из раны брызнула буквально фонтаном.

До приезда "скорой помощи" пострадавшему оказывали помощь на месте кто как мог. Прибывшая "скорая" экстренно увезла пострадавшего в больницу.

"Судя по кровавым лужам на земле и пропитанной кровью одежде он потерял более двух литров крови, поэтому речь идет о спасении его жизни", - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыло несколько экипажей патрульной полиции. Полицейские выяснили приметы нападавших и приступили к их поиску.

Примечательно, что мужчина, у которого сняли золотую цепочку, упал под стол, и как ни в чем ни бывало продолжил спать.

Видео происшествия, которое можно причислить к категории "не для слабонервных", доступно для просмотра здесь.

Несколькими днями ранее под Николаевом девушку зарезали в День рождения.