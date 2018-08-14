На Донеччині селяни показали наслідки обстрілу (відео) [ Редактировать ]
Докази російської агресії на Сході України - збирають жителі селища Новгородське на Донеччині. Вночі бойовики мінами обстріляли будинки місцевих мешканців. Наслідки цинічної атаки ворога - бачила Ірина Баглай.
"Вулиця 80-их" так її охрестили самі жителі околиці Новгородського. Лишились тут жити літні люди. Самою вулицею вони не ходять, вона прострілюється з передмістя Горлівки і цієї ночі тут рвалися міни
З подвір'я Пелагеї Костянтинівни щойно виїхала поліція. Оглядали місце злочину російських найманців, збирали докази обстрілу. Цієї ночі бойовики поцілили в хату старенької.
"Ми ніколи не спимо до двох часов, це у нас і сна нема, чого - тому що стріляють, а ми боїмося, а де у нас ховатися тільки на пол лягать, тільки десь сидіть, тільки десь стоять", - говорить Пелагея Костянтинівна, жителька Новгородського.
Вибух стався о пів на першу ночі.
"Мене підкинуло на кроваті, я ж кажу, я думала зараз розсипається наша кухня і мене накриє", - говорить Пелагея Костянтинівна, жителька Новгородського.
Лише вранці бабуся зважилася вийти на подвір'я. Оглянула будинок і на горищі знайшла осколки від залізяччя, що пробило дах.
"Перевернуло и вот туда что-то попало вот тут я пособирала такие фиговинки металические вот такие".
"От таке дліне от тут тоненке, от тут товще і головка".
Військові пояснили - бойовики стріляли із саморобок, прикручуючи до РПГ міни.
"Прилетіла 82 перероблена з РПГ і попала в будівлю, як бачите, дира побило потрощило. Вони просто кидають навісним, куда дали туда і залетіло", - говорить Назар, військовослужбовець Збройних Сил України.
Розпочалось усе ще ввечері, традиційно із стрілянини. Назар саме заступав на чергування, коли біля нього розірвалася друга міна.
"Коли почалося по нашій позиції з ДШК 7,62 почали стрілецькою сюди бити ми підбігли по окопі сюда на підмогу і тут такий звук як двигун - фу-фу - пішов і метрів може з 10 за нами вона впала розірвалася", - говорить Назар, військовослужбовець Збройних Сил України.
Атакували бойовики з кількох точок, пояснює командир.
"Було з двох точок з лівого і правого флангу, я думаю у них була взаємодія радіозв'язок або якісь окремі сигнали оповіщення по яких вони працювали", - говорить Микола, командир підрозділу Збройних Сил України.
Доки розстрілювали вулицю, найманці шквальним вогнем намагалися придушити піхотинців на передньому краї.
"Зі стрілецької зброї ПКМ, ДШКа, ну от вчора два рази з РПГ і снайпер працює, але міняє позицію. Вони стріляли, даже не зрозуміли, куди вони хотіли стріляти, один там другий там, ну, точно неефективно вони використовували", - говорить Павло, військовослужбовець Збройних Сил України.
Цієї ж ночі спалахнув фронт і на інших ділянках навколо Горлівки. По селищах Південне, Зайцеве та Майорськ російські окупанти гатили з мінометів 82 та 120 калібрів. Про те, що бойовики вигнали на вогневі позиції міномети - писали й жителі окупованого міста. За інформацією джерел з горлівських лікарень - у бойовиків щонайменше четверо загиблих і кілька тяжкопоранених.
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