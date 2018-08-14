Наезд на пешеходов возле парламента Великобритании в Лондоне квалифицировали как теракт. Об этом говорится в сообщении Скотленд-Ярда.

Водителя автомобиля, который врезался в ограду и наехал на пешеходов, отвезли в полицейский участок на юге Лондона, где он находится под стражей. Расследование инцидента передано контртеррористическому командованию полиции Лондона.

"Водителя задержали по подозрению в совершении преступлений, связанных с терроризмом", - уточнили в Скотленд-Ярде.

Ранее мы писали о том, что автомобиль протаранил британский парламент.