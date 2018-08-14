В Италии рухнул автомобильный мост [ Редактировать ]
Во вторник, 14 августа, в итальянском городе Генуя в области Лигурия частично обрушился мост. Об этом сообщает полиция в Twitter.
В момент обрушения на мосту находилось много автомобилей.
На месте происшествия находятся десятки машин скорой помощи. Предполагается, что причиной обрушения могло стать ослабление несущих конструкций.
#14ago #Genova 12:00, crolla parte del ponte Morandi sulla #A10. Le squadre #vigilidelfuoco stanno operando in massa, attivatinteam usar e cinofili pic.twitter.com/gjSJLvjw1K— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 14 августа 2018 г.
В результате обвала автомобильного моста в итальянском городе Генуя погибли по меньшей мере 20 человек, об этом сообщает La Stampa.
По данным издания, обрушился участок моста длиной около 100 метров.
Ранее мы писали, что Керченский мост снова под угрозой
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