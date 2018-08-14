Во вторник, 14 августа, в итальянском городе Генуя в области Лигурия частично обрушился мост. Об этом сообщает полиция в Twitter.

В момент обрушения на мосту находилось много автомобилей.

На месте происшествия находятся десятки машин скорой помощи. Предполагается, что причиной обрушения могло стать ослабление несущих конструкций.

В результате обвала автомобильного моста в итальянском городе Генуя погибли по меньшей мере 20 человек, об этом сообщает La Stampa.

По данным издания, обрушился участок моста длиной около 100 метров.

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