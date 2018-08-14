В автомобильный мост в городе Генуя на севере Италии, перед его обрушением ударила молния. В момент происшествия с инфраструктурным объектом в районе шел дождь. Об этом сообщил телеканал La7 со ссылкой на очевидцев трагедии.

"Молния ударила в мост, и мы увидели, как он обрушился", - передает телеканал слова одного из свидетелей. Слова очевидцев о том, что в мост ударила молния, подтверждает агентство ANSA.

В момент обрушения виадука в Генуе шел сильный ливень. По предварительным данным, причиной его обрушения могло стать смещение почвы из-за потоков воды. Телеканал отмечает, что в последние годы на мосту, построенном в 1960-е, часто велись ремонтные работы.

В момент обрушения виадука, на котором проходит автомагистраль А10, находились, по уточненной информации спасательной службы, около 20 машин.

Спасатели извлекают из-под завалов пострадавших, их доставляют в больницы. По меньшей мере пять человек были тяжело ранены.

Ранее мы писали, что в результате обвала автомобильного моста в итальянском городе Генуя погибли по меньшей мере 20 человек.