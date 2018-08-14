Украина и Израиль в ближайшее время подпишут договор о свободной торговле. Такое соглашение стало результатом встречи Петра Порошенко и Зеэва Элькина, министра по вопросам охраны окружающей среды Израиля.

Кроме того, Президент выразил беспокойство из-за того, что украинских граждан по разным причинам не впускают в Израиль, несмотря на действующий безвиз между странами.

Он обратился к Элькину с просьбой урегулировать эту проблему.