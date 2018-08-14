Деревья под надзором. Госаудитслужба начала проверки лесных хозяйств Украины. Об этом во время совещания в Кабмине сообщила глава ведомства Лидия Гаврилова. Выявлять схемы незаконного экспорта леса, ранее такое задание дал премьер Владимир Гройсман целому ряду министерств и ведомств. По словам чиновников, уже есть первые результаты. Экспорт древесины в прошлом месяце уменьшился втрое.

"Створена робоча група, в яку входять представники всіх виконавців, які відповідно до цього доручення. З 8 серпня уже фактичні відбулися виходи на об'єкти, на лісові господарства, на підприємства", - говорит Лидия Гаврилова, глава Государственной аудиторской службы Украины.

"Держгеокадастр зараз займається тим, що за допомогою космічних знімків звіряє фактичні вирубки лісу із тими, які мали би бути згідно з документами Держлісагентства. Є також відомості про те, що експорт деревини скоротився завдяки цим заходам", - говорит Максим Мартынюк, первый заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины.