Харьковская облгосадминистрация закупит новое оборудование для онкоцентра [ Редактировать ]
В Харькове появится новый онкоцентр. Старый в ужасном состоянии, его помещения абсолютно не приспособлены для медицинских целей. Сегодня проектировщики показали, как будет выглядеть новое здание. Наши корреспонденты расскажут, что увидели.
Ирина Шапкина приехала в харьковский онкоцентр из Кривого Рога. Здесь проходит лечение. Говорит, хочется, чтобы условия были получше и для пациентов, и для врачей.
"Нужен ремонт, конечно, я помню, крыша текла, говорили, ремонт уже как бы сделали, косметический, но она все равно текла. Много всяких таких нюансов с туалетами", - говорит Ирина Шапкина, пациентка Харьковского онкоцентра.
Полтора года назад в онкоцентр пришла новая команда. Молодые врачи своими силами отремонтировали операционные и искали, кто бы помог закупить оборудование. Онкологи рассказывают, работать приходилось на допотопных рентген-аппаратах, анализы делали буквально вручную.
"На данный момент удалось эту ситуацию разрешить. Лаборатория работает не в ручном режиме, т.е. есть возможность полностью контролировать параметры всех тяжелых больных", - говорит Артем Зелинский, хирург-онколог.
Текущая кровля и плесень на стенах. Так выглядели палаты в радиологическом отделении зимой. Крышу отремонтировали, привели в порядок коридор. Обновили и палату интенсивной терапии. Установили новый маммограф и рентген-диагностический комплекс. Но обойтись полумерами не удалось. Весной решили строить новый онкоцентр.
"В области наблюдается рост онкозаболеваний. Каждый год добавляется 2-5,5 тыс людей к этому списку, поэтому нужно спасать людей, нужно с этим бороться. Два основных момента - это хорошая диагностика, которая прямо влияет на процесс выздоровления. И хорошие условия. Будем поддерживать ремонтными работами, и закупать новое оборудование, однако нужно кардинально менять ситуацию", - говорит Юлия Светличная, председатель Харьковской облгосадминистрации.
Место для современного онкоцентра уже нашли. Вот как он будет выглядеть. Врачи и пациенты будут постепенно переезжать в новые корпуса, не прерывая процесс лечения. А самое главное, центр проектируют, консультируясь с врачами.
"Если говорить о блоке интенсивной терапии, или реанимации, или об операционном блоке, то это те помещения, в которых должны быть особые асептические условия. То оборудование, которое планируется в новом онкологическом центре, оно и позволит создать эти условия, оно позволит выполнять оперативные вмешательства", - говорит Денис Скорый, директор Харьковского областного центра онкологии.
Власти ведут переговоры с Израилем и Японией, чтобы те помогли с оборудованием.
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