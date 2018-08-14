Новая попытка запугать руководство завода по переработке сои "Каховка Протеин Агро". Сегодня в офисе компании прошли очередные обыски. Нашим коррепондентам удалось выяснить, кто на самом деле руководит действиями следователя генпрокуратуры. И возможна ли попытка очередного захвата предприятия? Расскажут наши корреспонденты.

Утро вторника. Неизвестные в штатском проникли в здание, в котором находится офис компании "Каховка Протеин Агро". Без объяснения причин потребовали предоставить им прямой доступ в офис компании. Собственники вынуждены были обратиться к общественникам ОО "Стоп коррупции", чтобы засвидетельствовать происходящий беспредел.

"Зашли четверо людей, показали какую-то бумажку и сказали вплоть до того что будем ломать двери, изымать какую-то документацию. Мы оперативно сюда приехали, на месте находились люди, которые отказались представляться. Один из них вообще забежал в кабинет бухгалтерии, закрылся изнутри и все, отказался с нами общаться",- говорит Денис Карандашев, активист ОО "Стоп коррупции".

Мы попытались выяснить личности людей, которые намерены проникнуть в офис компании.

"Я не маю бажання взагалі вам шось повідомляти".

Для выяснения обстоятельств активисты "Стоп коррупции" вызвали наряд полиции.

"Тут люди не зрозуміли. Говорять, ми слідчі з кудась і не представлялись звідки. В них є відповідні документи, вони представники правоохоронних органів і в них є відповідна на це ухвала суду".

Руководители компании разводят руками. О следственных действиях их никто не информировал и о решениях суда они тоже ничего не знают. Впрочем, утверждают: подобные махинации следователь Генпрокуратуры проводит не впервые.

"Про следственные действия, которые могут проводиться в помещениях, которые мы арендуем, нас никто не информировал, что здесь происходит тоже не известно. Единственное, что могу сказать, до 31 августа все предприятие находится в простое. Все работники дома, поэтому никого на предприятии нет на самом деле", - говорит Артем Стогний, заместитель директора ООО "Каховка Протеин Агро".

Тем временем, о готовящихся обысках знал адвокат рейдеров Андрей Богдан. Этот материал с его участием вышел недавно на одном из центральных каналов. Богдан, не будучи прокурором, открыто заявил, что дело переходит в другую плоскость. Тем самым продемонстрировав, что он курирует работу следственных органов. В генпрокуратуре об этом не заявляли.

"Сьогодні ця справа з цивільно-господарських судів переміщається в кримінальну справу, що до підістав, мотивів викрадення цього заводу", - говорит Андрей Богдан, адвокат.

Активисты утверждают - делом руководит именно адвокат Андрей Богдан. Более того, он влияет на ход следствия. Так как Александр Буковчанник действует по его указке. К слову, этот следователь ГПУ не впервые проводит обыски на предприятии. Это видео с камер наблюдения, расположенных на территории завода по переработки сои. Напомню, зимой туда ворвались несколько десятков неизвестных в балаклавах и с битами. Они выбили входные ворота и заблокировали предприятие. И произошло это, как только следователь покинул проходную завода. На просьбу прокомментировать происходившее, адресованную госслужащему, мы столкнулись вот с такой реакцией.

"После вашего визита на завод туда зашли рейдеры, которые удерживали его 10 дней. Объясните, пожалуйста, свои действия".

На сегодняшний день работа прибыльного предприятия по прежнему по неизвестным причинам остановлена. А руководство "Каховка Протеин Агро" опасается, что после очередного визита следователя ГПУ Александра Буковчанника возможна новая попытка рейдерского захвата объекта.