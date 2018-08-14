Сергей Рудык предлагает в новом законопроекте ужесточить ответственность за загрязнение рек [ Редактировать ]
В Николаеве массово гибнет рыба. Местная рыбинспекция выявила почти 2 тысячи мертвых бычков. Экологи предупреждают - это только начало. Можно ли спасти водоемы? Выясняла Марина Михайловская.
Лозунги на плакатах - главные требования, с которыми активисты пришли к зданию Николаевской обладминистрации. Поводов обратится к властям достаточно. Очередная беда - в акватории Южного Буга массово гибнет рыба. А вот и доказательства: в пакетах дохлые таранька и бычок.
"Это катастрофа. Реки настолько загрязнены, что туда заходить страшно. Нет очистных сооружений. Канализационные стоки. Вот даже сегодня прорвала канализация. Куда это пойдет? В нашу речку", - говорит Лидия Шуст, активистка.
Экологи объясняют, такая ситуация наблюдается каждый год. Главная причина - жара.
"Температура воды повышается, выше 20 градусов намного, с этим развиваются водоросли, и понижается содержание кислорода. Сегодня данные показывают, что меньше в 40 раз содержание кислорода воде. При этом содержание сероводорода в 25 раз выше", - говорит Дмитрий Мац, и.о. начальника управления экологии и природных ресурсов Николаевской облгосадминистрации.
Но участников акции такое объяснение не устраивает. Люди уверены, чиновники к этому настолько привыкли, что даже не думают об очистке акваторий. Поддержал активистов и нардеп Сергей Рудык, который приехал в Николаев. По его мнению, необходим комплексный подход. Кроме ремонта очистных сооружений, нужно строго наказывать виновных. Ужесточение ответственности Сергей Рудык предлагает закрепить в новом законопроекте, который он зарегистрировал в Верховной Раде.
"Максимум, що на сьогодні може отримати зловмисник - 3 роки, а в більшості - це адміністративний штраф. Що і відбувається в Миколаєві. 1.5 тисячі бичка оцінили в штраф. І кому його подати? Природі? Людям? Дохлим рибам? Цього мало. Якщо людина буде знати, що їй світить 7 років з конфіскацією майна, він 10 раз подумає", - говорит Сергей Рудык, народный депутат Украины.
После акции Сергей Рудык отправился в экоинспекцию, чтобы узнать результаты проб речной воды. Но там ответили, запрос на проведение анализов никто не подавал. Это сделал нардеп. А пока, специалисты будут изучать состояние воды, Сергей Рудык планирует продолжить инспектирование рек.
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