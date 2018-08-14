Жуткая авария в Киеве: грузовик Mercedes насмерть сбил пешехода (фото) [ Редактировать ]
В Киеве во вторник, 14 августа, на Набережном шоссе грузовик Mercedes сбил человека. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Авария произошла примерно в 17:20. Об этом сообщает dtp.kiev.ua
По словам водителя Mercedes, он двигался в крайней левой полосе по Набережному шоссе от моста Метро в сторону моста Патона. В самый последний момент он увидел, как, в неположенном для перехода месте, через 4 полосы перебегает дорогу мужчина. Он резко нажал на тормоз, но уйти от столкновения не удалось.
Тормозной путь составил около 30 метров. Удар пришелся об кабину грузовика, мужчина получил травмы головы. Водитель пытался оказать первую помощь, но пешеход скончался до приезда врачей, не приходя в сознание.
На происшествие прибыли врачи "скорой", но им оставалось только констатировать смерть. На данном участке дороги образовалась огромная пробка, протяженностью от Рыбальского моста до моста Метро.
Ранее сообщали, что в Киеве из-за аварии разбилось 7 авто.
по теме
ДТП в Киеве остановило движение транспорта
Во вторник, 14 августа, в Киеве на Саперно-Слободской произошло ДТП
Пробка среди ночи: в Киеве столкнулись сразу четыре авто
В пятницу ночью, 3 августа, в Киеве на проспекте Победы столкнулись сразу четыре машины, кузовы некоторых авто оказались безнадежно искорежены
Крупное ДТП возле DreamTown: в аварии разбились 7 авто
В Киеве недалеко от Оболонского проспекта, 5 автомобиль Honda спровоцировал масштабное ДТП
ДТП у Києві: Кирилу Островському обрали запобіжний захід
Показово, що підтримати обвинуваченого на засідання прийшли невідомі молодики в спортивному одязі, переважно темному, котрі буквально окупували усі місця у залі засідань
Масштабное ДТП в Запорожье: суд вынес неожиданный приговор виновнику
В мае 2018 года в центре Запорожья мужчина протаранил на Lexus семь авто