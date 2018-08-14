В Киеве во вторник, 14 августа, на Набережном шоссе грузовик Mercedes сбил человека. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Авария произошла примерно в 17:20. Об этом сообщает dtp.kiev.ua

По словам водителя Mercedes, он двигался в крайней левой полосе по Набережному шоссе от моста Метро в сторону моста Патона. В самый последний момент он увидел, как, в неположенном для перехода месте, через 4 полосы перебегает дорогу мужчина. Он резко нажал на тормоз, но уйти от столкновения не удалось.

Тормозной путь составил около 30 метров. Удар пришелся об кабину грузовика, мужчина получил травмы головы. Водитель пытался оказать первую помощь, но пешеход скончался до приезда врачей, не приходя в сознание.

На происшествие прибыли врачи "скорой", но им оставалось только констатировать смерть. На данном участке дороги образовалась огромная пробка, протяженностью от Рыбальского моста до моста Метро.

Ранее сообщали, что в Киеве из-за аварии разбилось 7 авто.