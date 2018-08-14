В Кривом Роге прогремел взрыв в маршрутке [ Редактировать ]
В одной из маршруток Кривого Рога взорвался огнетушитель, пострадала женщина. Информация об инцидент поступила около 16.00 во вторник, 14 августа, сообщили в областной полиции.
"Поступило сообщение в дежурную часть о том, что в одном из маршрутных такси города по пока неизвестным причинам взорвался огнетушитель. В результате местная жительница 1953 года рождения получила телесные повреждения - рваная рана сустава ноги", – говорится в сообщении.
Женщине оказывается медицинская помощь. Сейчас устанавливаются причины произошедшего, факт зарегистрирован в рамках действующего законодательства.
Напомним, что в Сирии от мощного взрыва погибли 32 человека.
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