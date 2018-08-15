Такого вилову в запорізьких митників ще не було

Кілька тонн бурштину виявили напередодні митники в Запоріжжі. Стільки сонячного каменю в одній партії, кажуть, бачили вперше в житті. Куди везли товар дізнавалися наші кореспонденти.

"- Это чистый полностью. - Ось чистий. Маленька крихта. Бачите".

Такого вилову в запорізьких митників ще не було, бурштин мішками.

"Середні гранули бурштину. Мішок. Повністю бурштин. Вага мішка десь 30 кілограм", - розповідає Олександр Белінський, начальник митного поста "Запоріжжя-центральний" ГУ ДФС у Запорізькій області.

Сонячне каміння контрабандисти заховали в мішках з паливними пелетами. Десь упереміш із гранулами. А десь і ні. Операцію провели в рамках програми боротьби з контрабандою. Митники пояснюють, фура здалася їм підозрілою, тож і вирішили перевірити. Завантажили її в Запоріжжі. Водій про контрабанду, каже, навіть не здогадувався.

"Ну откуда я знал, откуда я знал. Вы что, ненормальные или что".

Митники повідомляють, фура прямувала до Європи.

"Через Литву. Клайпеда. До Великобританії. Глазго", - каже Юлія Рибіна, головний державний інспектор митного поста "Запоріжжя-центральний" ГУ ДФС у Запорізькій області.

Скільки саме бурштину намагалися перевезти наразі сказати складно. Розкривати мішки тут тільки почали. Щоб оглянути весь вміст, фуру довелося розвантажити. Загалом близько 20 тонн.

"Спочатку треба всі перевірити. Там, день - два. Потім треба його, десь чистий, десь помішаний, потім треба його пересортувати. Відібрати. Зважити. Запакувати. Тому це достатньо довга процедура".

Як бурштин потрапив в Запоріжжя і хто намагався переправити його до Шотландії, з'ясує слідство.

"За переміщення з приховуванням від митного контролю товару - конфіскація і сто відсотків штрафу від вартості товарів. Скажемо так, ринкова вартість даного каміння складає кілограм 1000 - 1200 доларів США. Мішки порядка 30 кілограм", - розповідає Олексій Мужев, начальник Запорізької митниці ГУ ДФС у Запорізькій області.

На сьогодні це одна з найбільших партій контрабанди, яку виявили в Запоріжжі. Коли все остаточно зважать і підрахують, справу обіцяють передати до суду.