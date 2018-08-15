Российская певица Алла Пугачева удивила поклонников новым образом. Соответствующий снимок был опубликован в Instagram.

Фото было сделано во время шопинга.

На снимке артистка одета в зеленый костюм в белый горох свободного кроя, напомнивший поклонникам певицы пижаму.

Некоторым пришелся по вкусу ее наряд, однако многие комментаторы раскритиковали образ певицы.

"Что это за бабушка в пижаме?", "Не очень этот наряд вам", - написали пользователи.

Ранее мы писали о том, что "исчезнувшая" Алла Пугачева ужаснула фанов.