"Бабушка в пижаме": Пугачева возмутила неудачной сменой имиджа (фото) [ Редактировать ]
Российская певица Алла Пугачева удивила поклонников новым образом. Соответствующий снимок был опубликован в Instagram.
Фото было сделано во время шопинга.
На снимке артистка одета в зеленый костюм в белый горох свободного кроя, напомнивший поклонникам певицы пижаму.
Некоторым пришелся по вкусу ее наряд, однако многие комментаторы раскритиковали образ певицы.
"Что это за бабушка в пижаме?", "Не очень этот наряд вам", - написали пользователи.
Ранее мы писали о том, что "исчезнувшая" Алла Пугачева ужаснула фанов.
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