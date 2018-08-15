Во Львове от укуса змеи умер ребенок [ Редактировать ]
В больнице Львова умер 4-летний ребенок, которого доставили из Сколовского медучреждения после укуса змеи. Об этом сообщает Zaxid.net.
"От врача поступило сообщение о том, что 14 августа в 11:55 в помещении больницы умерла девочка 2014 года рождения, жительница города Львов. 12 августа около часа ночи ребенка доставили из Сколовской ЦГБ с диагнозом: укус змеи правой нижней конечности", - рассказали правоохранители.
Ранее мы писали о том, что пес защитил хозяйку от укуса гремучей змеи.
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