В больнице Львова умер 4-летний ребенок, которого доставили из Сколовского медучреждения после укуса змеи. Об этом сообщает Zaxid.net.

"От врача поступило сообщение о том, что 14 августа в 11:55 в помещении больницы умерла девочка 2014 года рождения, жительница города Львов. 12 августа около часа ночи ребенка доставили из Сколовской ЦГБ с диагнозом: укус змеи правой нижней конечности", - рассказали правоохранители.

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