"Ани Лорак красивее": разлучница Беляева проиграла конкурс (фото) [ Редактировать ]
Неутихающий скандал вокруг "похождений" мужа Ани Лорак и киевской Тусовщицы Яны Беляевой привлек внимание пользователей сети к участию Яны на конкурсе красоты "Мисс Украина Вселенная 2018".
Многие даже предполагали, что Беляева использует Мурата для повышения шансов на победу. Разъяренные поклонники Лорак даже писали в Instagram Яне обидные слова.
"Ани Лорак красивее тебя", "До Лорак вам как до луны и назад", - писали в комментариях по поводу конкурса.
Беляевой перед конкурсом писали обидные слова. Фото: Instagram
Как бы ни было, на конкурсе красоты "Мисс Украина Вселенная 2018" победила 23-летняя одесситка Карина Жосан.
В модельном бизнесе Карина с 16 лет, но мечтать о победе на конкурсе она начала еще с 12-ти. Сейчас девушка учится в Одесской национальной академии пищевых технологий и готовится к финалу конкурса, который пройдет в декабре в Бангкоке.
Напомним, муж украинской певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу был замечен в Киеве в караоке в объятиях молодой девушки. Также стало известно, что Ани Лорак уже предупреждали об изменах мужа.
Сам муж Ани Лорак не выдержал атаки ее разъяренных поклонников, а отец певицы резко высказался насчет зятя.
Мурат "тусуется" на вечеринках без жены, а Ани забрала дочь и улетела в Израиль.
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