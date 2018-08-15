Неутихающий скандал вокруг "похождений" мужа Ани Лорак и киевской Тусовщицы Яны Беляевой привлек внимание пользователей сети к участию Яны на конкурсе красоты "Мисс Украина Вселенная 2018".

Многие даже предполагали, что Беляева использует Мурата для повышения шансов на победу. Разъяренные поклонники Лорак даже писали в Instagram Яне обидные слова.

"Ани Лорак красивее тебя", "До Лорак вам как до луны и назад", - писали в комментариях по поводу конкурса.

Беляевой перед конкурсом писали обидные слова. Фото: Instagram

Как бы ни было, на конкурсе красоты "Мисс Украина Вселенная 2018" победила 23-летняя одесситка Карина Жосан.

В модельном бизнесе Карина с 16 лет, но мечтать о победе на конкурсе она начала еще с 12-ти. Сейчас девушка учится в Одесской национальной академии пищевых технологий и готовится к финалу конкурса, который пройдет в декабре в Бангкоке.

Напомним, муж украинской певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу был замечен в Киеве в караоке в объятиях молодой девушки. Также стало известно, что Ани Лорак уже предупреждали об изменах мужа.

Сам муж Ани Лорак не выдержал атаки ее разъяренных поклонников, а отец певицы резко высказался насчет зятя.

Мурат "тусуется" на вечеринках без жены, а Ани забрала дочь и улетела в Израиль.