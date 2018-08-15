Кількість загиблих через обвал мосту в італійській Генуї зросла до 38. 16 людей в лікарнях, та рятувальні роботи досі тривають. З під-завалів дістали і двох українців. Пара автівкою прямувала до Ніцци. У них синці, та загалом стан задовільний - кажуть місцеві лікарі.

А італійська прокуратура вже заявила - причиною трагедії була не блискавка чи нещасний випадок, а саме людська халатність. Олена Абрамович продовжить.

Рятувальники працювали цілу ніч. Обстежували верхні частини завалів, розбирали їх, аби дістатися глибше. Ускладнює роботу те, що інші секції споруди теж можуть завалитися. Кілька осіб досі вважаються зниклими безвісти. А ті, хто вижив після обвалу, досі не можуть повірити у те, що сталося.

"Я падав разом з мостом униз. Мені пощастило приземлитися, я навіть не знаю як! Ви бачили мою машину? Я навіть не знепритомнів. Зателефонував рятувальникам, щоб вони мене витягли. А потім сім'ї. Я не міг повірити своїм очам, все було як у кіно", - говорить Девід Капелло, постраждалий від падіння мосту.

Як у кіно виглядав і проект будівництва цього мосту 50 років тому. Понад кілометр протяжністю, до ста метрів заввишки. Архітектор Рікардо Моранді набудував чимало мостів із залізобетону в Європі. Та потім потрапив під критику - ремонтувати їх було надто складно. У Генуї обвалилася ділянка у 200 метрів.

Італійська прокуратура вже заявила - причиною катастрофи стала людська недбалість. Хто саме винен - з'ясовує слідство. А от італіський віце-прем'єр у всьому звинувачує політику економії, до якої всіх змушує Євросоюз.

"Часто нам кажуть, що ми не можемо витрачати гроші через європейські обмеження, ліміти, бюджетний дефіцит, ВВП, борги. Але наступні економічні заходи мають винести в пріоритет безпеку італійців, їхнє право на життя, на працю, на здоров'я. А вже потім обмеження", - говорить Матео Сальвіні, віце-прем'єр Італії.

Цікаво, що ще кілька місяців тому той самий Сальвіні називав казкою розмови про можливе падіння мосту і заперечував необхідність будівницта нового. З іншого боку, Італія справді значно урізала видатки на інфтраструктуру після світової фінансової кризи. Якщо у 2007 році це було 14 мільярдів євро, то у 2009 уже лише 4.

Та в Брюсселі не диктують країнам, скільки виділяти на ту чи іншу сферу. Євросоюз - навпаки - має програму підтримки інфраструктури для членів ЄС на 315 мільярдів євро. І в своїх останніх рекомендаціях для Італії радив звернути увагу на інфраструктурні об'єкти.

Загалом від 2004 року в країні обвалилося щонайменше 12 мостів та автомагістралей. Частина з них були зовсім нові, як от автомагістральна Сицилії, яка упала лише за кілька днів після відкриття у 2015.