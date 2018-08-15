Якщо винного знайдуть йому загрожуватиме до п'яти років позбавлення волі

А в Кривому Розі у маршрутці просто під час руху - вибухнув вогнегасник. Постраждало двоє людей - водій та пасажирка. Через що стався вибух і чи може ситуація повторитися - Олена Мендалюк з'ясовувала.

Маршрутка №5 саме проїжджала зупинку міської лікарні. Коли раптом - вибух. Марія Вервес їхала на першому сидінні, за метр від вогнегасника.

"Вдруг шото взривається, біле таке, кришка, навєрно, літала. Водітель нічого не поняв, і люди нічого не поняли. Потом усе біле. Відкрили двері, люди бігом повиходили. Потом люди мене. Я одна пострадала", - говорить Марія Вервес, постраждала.

У жінки перелом лівої ноги, розтягнення зв'язок і сухожилля. Її вже прооперували.

"Нога жизнеспособная, кожные покровы нормального цвета, кровообращение сохранено, состояние стабильное, никакой угрозы для нижней конечности пока не существует", - говорить Віталій Ізергін, в. о. завідувача травматологічного відділення Криворізької міської лікарні №8.

Вогнегасник був прикріплений біля кабіни водія, його уламки розлетілися по салону. Через вибух - у маршрутки відлетіло крило. В Укртрасбезпеці припускають - рвонуло через спеку.

"Вчора у місті Кривий Ріг був доволі спекотний день та тривала аномальна жара, що може бути однією з причин самовільного вибуху вогнегасника. Вогнегасник був порошковий", - говорить Олександр Зінченко, головний спеціаліст управління Укртрансбезпеки в Дніпропетровській області.

"Зараз поліція кваліфікувала цю подію як порушення правил експлуатації транспортного засобу, що спричинило тяжкі наслідки, тривають досудові слідчі дії, опитані всі свідки, найближчим часом будуть проводитися експертизи", - говорить Ганна Старчевська, начальник відділу комунікації ГУ НП у Дніпропетровській області.

У Кривому Розі вже майже місяць тривають рейди "Перевізник". Їх проводять патрульні разом з Укртранспезпекою. Порушення знаходять чи не в кожному АТП. Приміром, з оглянутих півсотні маршруток - чотирьом виїжджати заборонили. У більшості застаріла гума на колесах, технічна несправність, немає аварійних виходів.

"Аварійний вихід - вікна кажите? - А де ж молоточки? - Не знаю. Так оце треба спросить".

До перевізника, який обслуговує маршрут №5, де стався вибух, ще не дійшли. Тепер його чекають ретельні перевірки. Своє розслідування проведе і поліція. Якщо винного знайдуть - йому загрожуватиме до п'яти років позбавлення волі.