Русскую Ким Кардашьян изуродовали липосакцией (фото) [ Редактировать ]
Поклонники российской модели Анастасии Квитко, которую сравнивают с Ким Крадашьян из-за схожести форм, шокированы результатами липосакции, перенесенной знаменитостью.
Каждый день на страничке модели появляются снимки ее тонкой талии, безупречно плоского живота и упругих ягодиц. Но, в действительности прелести Анастасии выглядят не настолько безупречно, как на отфотошопленных снимках в соцсетях, пишет kp.ru.
Фотографы подкараулили модель во время отдыха в Майями, когда она не подозревала, что ее тайком снимают. В итоге получились кадры из серии "ожидание и реальность", когда снимки из жизни заставляют полностью разочароваться в "глянцевых" картинках из "Инстаграма".
На фото Анастасия, прозванная в соцсетях "русской Ким Кардашьян", одетая в бикини телесного цвета, прогуливается по пляжу. Поклонников звезды соцсетей неприятно удивил дряблый живот девушки, покрытый бугорками. Многие предположили, что эта "рыхлость" возникла из-за неудачной липосакции: сразу после операции фигура Анастасии выглядела безупречно, но со временем начала расплываться.
Кроме того, заметно, что ягодицы красотки украшает целлюлит, да и некоторые другие изгибы тела Квитко нуждаются в серьезной проработке в спортзале.
К слову, сама модель утверждает, что никогда в жизни не ложилась под нож хирурга. Мол, все свое, родное, выросло на парном молоке и капусте. При этом девушка как-то призналась, что в юности страдала от лишнего веса. Но потом она якобы занялась спортом, и добилась потрясающих результатов. Злые языки же судачат, что первую пластику Настя сделала в 17 лет - это была липосакция. Кроме того, девушка вставила импланты в грудь и ягодицы.
Анастасия Квитко родилась в Калининграде, но, в 17 лет, начав карьеру модели, переехала в Москву. Затем перебралась в США, где она снимается в фотосессиях и телешоу. Анастасия настаивает: свои параметры 95-63-105 она получила исключительно благодаря легкой атлетике, которой занималась в юности. Между тем, как считают эксперты в области красоты и пластической хирургии, Квитко потратила на операции от 450 до 700 тысяч рублей и то, что ее формы искусственного происхождения, у них нет ни малейших сомнений.
Тем временем Ким Кардашьян показала упражнения для идеальной фигуры.
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