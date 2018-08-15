В американском городе Лас-Вегас произошел жуткий случай: темнокожий мужчина напал с ножом на женщину. Пока он рубил ее тесаком, очевидцы вызвали полицию.

Ближе всех к месту преступления оказалась сержант Даниэлла Чино. Когда она подъехала, увидела страшную картину: мужчина в крови кромсал огромным ножом лежащее на земле тело женщины, передают "Факты".

Полицейская несколько раз потребовала от изверга бросить холодное оружие, но тот не реагировал. Держа в руке нож, преступник начал приближаться к Даниэлле. Полицейской не оставалось ничего другого, кроме как стрелять. Два выстрела и убийца оказался на земле.

Преступник был доставлен в больницу, где умер от полученных ранений.

Произошедшее снимала камера, установленная на амуниции полицейской. Видео попало в сеть и пользователи сравнили съемку с происходящим в зомби-шутерах от первого лица:

Несколькими днями ранее в Винницкой области полицейский застрелил психически больного мужчину с ножом.