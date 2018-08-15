Четыре миллиарда евро ежегодно недополучает бюджет Украины - из-за коррупции в фискальной службе. Об этом заявляют активисты проекта "Стоп коррупции". Они рассказали о схемах сотрудников ГФС при добыче полезных ископаемых и незаконном экспорте за рубеж леса-кругляка. А также о махинациях на пониженном налогообложении и возврате НДС и о торговле с временно оккупированными территориями.

По поводу последнего - активисты сейчас готовят отдельное расследование. Хотят выяснить, почему пункты пропуска Амвросиевка, Изварино и Должанский до сих считаются действующими.

"Они до сих пор официально не закрыты. Спрашивается почему, случайно? А потому что те товары которые из Украины в обход через Беларусь и Россию транзитом попадают на неподконтрольную территорию - это не является контрабандой. Это было сделано именно с этой целью - умышленно. Для того чтобы туда, по такой серой сфере завозить товары", - говорит Роман Бочкала, координатор ОО "Стоп коррупции".

"Ускладнилася можливо сітка створення фірм, або прокаладок, а також ускладнилося виведення. Але насправді - ситуація с приводу осідані коштів у кишенях чиновників - вона ж нікуди не ділася. Чіновники не перестали іздити на дорогих авто, не перестали ходити до дорогих ресторанів, не перстали купляти нерухомість", - говорит Игорь Бондарчук, правозащитник ОО "Стоп коррупции".