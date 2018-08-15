Светлана Лобода снялась в эротической сессии с дочерью (фото) [ Редактировать ]
Украинская певица Светлана Лобода снялась в откровенной фотосессии с младшей дочерью для журнала GQ.
На одних фото певица позирует в черном боди и туфлях на высоких каблуках, а рядом стоит коляска с дочерью, на других - звезда "светит" эротичным нижним бельем.
При этом на некоторых из фото Лобода позирует с дочерью Тильдой. Например, он примерила пиджак на голое тело и снялась с Тильдой в руках, повернув ее лицом к себе.
Всего несколькими днями ранее Светлана вышла в свет в сексуальном мини-платье черного цвета, в котором похвасталась стройными ногами.
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