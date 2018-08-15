Профсоюзы против правительства. В окружном админсуде столицы сегодня слушали дело о захвате имущества профсоюзов в Полтаве. Перед процессом, у здания суда собрался митинг. Люди требовали от служителей Фемиды вернуть админздания, базы отдыха и учебные заведения.

Впрочем, рассмотрение дела в который раз перенесли. По словам нардепа Сергея Каплина, государству не выгодны самостоятельные, не зависящие от власти профорганизации. Поэтому система решила их попросту разграбить.

"У нас, профспілок відібрали вже 70 обєктів. У проспілки України. Санаторії, дитячі-оздоровчі, школи, туристичні комплекси. Зараз дійшли вже до адміністративних корпусів. До нашого майна. Там, де наші робочі місця", - говорит Леонид Вернигора, руководитель Полтавского совета профсоюзов.

"Влада намагається приватизувати ФПУ. Намагається забрати приміщення, відмінити реєстрацію. Та створити підсобні, лялькові профспілки, які впливають на громадську думку. Я це сьогодні робить держкомітет з питань статистики. Розповідаючи людям про зростання, про гарне життя. Сьогодні у суді розглядається питання скасування рішення Кабміну. Щодо рейдерства приміщень ФПУ. Я упевнений, що ми добємося позитивного результату. Якщо суд не буде прислухатись до людей. Ми будемо виходити на акції протесту по всій країні", - говорит Сергей Каплин, народный депутат, и.о главы комитета по вопросам соцполитики, занятости и пенсионного обеспечения.