В Киеве бывший депутат попал в аварию (видео) [ Редактировать ]
В Киеве на проспекте Победы бывший народный депутат от партии "Свобода" Игорь Мирошниченко попал в аварию.
Об этом сообщает "112 Украина".
По предварительной информации, обошлось без серьезных травм.
Столкнулись два автомобиля - "Хонда" и BMW Игоря Мирошниченко. Сейчас машины уже стоят на обочине.
Водитель "Хонды" утверждает, что двигался по третьей полосе, ехал со скоростью 90 км/ч и говорит, что спереди его подрезал другой автомобиль, который проехал мимо.
В результате он врезался в BMW, за рулем которого ехал бывший народный депутат Игорь Мирошниченко.
"Мы ехали по скоростной части. Была красная машина без поворотника налево, наехала на меня, я нажал на тормоз и вывернул руль вправо, меня занесло", - заявил водитель "Хонды" Азир Рамазанов.
Сам Мирошниченко утверждает, что он ехал со скоростью 50 км/час.
"Я услышал сзади звук, похожий на звука байка, который разгоняется со светофора. Оказалось, что это не байк, а автомобиль, который на безумной скорости летит мне в зад. Он меня ударил, после чего я немного прокатился, остановился, сообщил в страховую компанию и полицию", - заявил экс-нардеп Мирошниченко.
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