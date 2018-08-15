В Киеве на проспекте Победы бывший народный депутат от партии "Свобода" Игорь Мирошниченко попал в аварию.

Об этом сообщает "112 Украина".

По предварительной информации, обошлось без серьезных травм.

Столкнулись два автомобиля - "Хонда" и BMW Игоря Мирошниченко. Сейчас машины уже стоят на обочине.

Водитель "Хонды" утверждает, что двигался по третьей полосе, ехал со скоростью 90 км/ч и говорит, что спереди его подрезал другой автомобиль, который проехал мимо.

В результате он врезался в BMW, за рулем которого ехал бывший народный депутат Игорь Мирошниченко.

"Мы ехали по скоростной части. Была красная машина без поворотника налево, наехала на меня, я нажал на тормоз и вывернул руль вправо, меня занесло", - заявил водитель "Хонды" Азир Рамазанов.

Сам Мирошниченко утверждает, что он ехал со скоростью 50 км/час.

"Я услышал сзади звук, похожий на звука байка, который разгоняется со светофора. Оказалось, что это не байк, а автомобиль, который на безумной скорости летит мне в зад. Он меня ударил, после чего я немного прокатился, остановился, сообщил в страховую компанию и полицию", - заявил экс-нардеп Мирошниченко.

Ранее под Днепром взорвался автобус с депутатом.