Нові зведення з передової, двоє українських військових поранені попередньої доби на Сході. Російські окупанти й далі обстрілюють позиції Об'єднаних сил із гранатометів та кулеметів, за добу зафіксовано 43 порушення режиму тиші.

Зранку бойовики вже тричі атакували околиці Павлополя та Водяного.

Вперше за кілька місяців противник застосував системи залпового вогню "Град" - снаряди розірвалися біля Світлодарська, повідомили у штабі.