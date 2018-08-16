У супругов за спиной 9 лет совместной жизни. Фото: hochu.ua

Певица Ани Лорак и ее супруг Мурата Налчаджиоглу отметили годовщину свадьбы 15 августа. За спиной у пары 9 лет совместной жизни, в народе такую дату называют "фаянсовой свадьбой".

При этом пара сейчас переживает не самые легкие времена, так как Мурата обвиняют в публичной супружеской измене с киевской тусовщицей Яной Беляевой.

Как супруги отметили годовщину - содержится в секрете. Последняя публикация Каролины в "Инстаграм" сделана за день до памятной даты - это видео Ани среди фанатов, дарящей ей цветы и подписанное лаконичным "сердечком". При этом Лорак выглядит весьма веселой:

Допис, поширений Ани Лорак (@anilorak) 13 Сер 2018 р. о 4:33 PDT

Каролина и Мурат поженились 15 августа 2009 году. Пара расписалась в центральном ЗАГСе Киева, отметив событие скромно в кругу друзей, а спустя некоторое время отпраздновала свою свадьбу с большим размахом в Турции, на родине супруга.

Со своим будущим мужем певица познакомилась в 2005 году в Анталии на отдыхе. В 2006 году Мурат переехал в Украину, а два года спустя сделал певице предложение руки и сердца.

История любви Каролины и Мурата всегда была предметом восхищения поклонников знаменитой артистки, в особенности, когда у них в 2011 году родилась дочь. Многие считали их образцовой семьей, так как публике демонстрировалась всегда только положительная сторона.

Однако, по словам знакомых певицы их брак с Муратом всегда был фиктивным. Более того, мужчина якобы всегда испытывал слабость к женскому полу, часто изменял Лорак.

Примечательно, что ни Лорак, ни Мурат не комментировали ситуацию официально

Напомним, муж украинской певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу был замечен в Киеве в караоке в объятиях молодой девушки. Также стало известно, что Ани Лорак уже предупреждали об изменах мужа.

Сам муж Ани Лорак не выдержал атаки ее разъяренных поклонников, а отец певицы резко высказался насчет зятя.

Мурат "тусуется" на вечеринках без жены, а Ани забрала дочь и улетела в Израиль.