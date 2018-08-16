Ани Лорак с мужем отметили фаянсовую свадьбу (видео) [ Редактировать ]
Певица Ани Лорак и ее супруг Мурата Налчаджиоглу отметили годовщину свадьбы 15 августа. За спиной у пары 9 лет совместной жизни, в народе такую дату называют "фаянсовой свадьбой".
При этом пара сейчас переживает не самые легкие времена, так как Мурата обвиняют в публичной супружеской измене с киевской тусовщицей Яной Беляевой.
Как супруги отметили годовщину - содержится в секрете. Последняя публикация Каролины в "Инстаграм" сделана за день до памятной даты - это видео Ани среди фанатов, дарящей ей цветы и подписанное лаконичным "сердечком". При этом Лорак выглядит весьма веселой:
Каролина и Мурат поженились 15 августа 2009 году. Пара расписалась в центральном ЗАГСе Киева, отметив событие скромно в кругу друзей, а спустя некоторое время отпраздновала свою свадьбу с большим размахом в Турции, на родине супруга.
Со своим будущим мужем певица познакомилась в 2005 году в Анталии на отдыхе. В 2006 году Мурат переехал в Украину, а два года спустя сделал певице предложение руки и сердца.
История любви Каролины и Мурата всегда была предметом восхищения поклонников знаменитой артистки, в особенности, когда у них в 2011 году родилась дочь. Многие считали их образцовой семьей, так как публике демонстрировалась всегда только положительная сторона.
Однако, по словам знакомых певицы их брак с Муратом всегда был фиктивным. Более того, мужчина якобы всегда испытывал слабость к женскому полу, часто изменял Лорак.
Примечательно, что ни Лорак, ни Мурат не комментировали ситуацию официально
Напомним, муж украинской певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу был замечен в Киеве в караоке в объятиях молодой девушки. Также стало известно, что Ани Лорак уже предупреждали об изменах мужа.
Сам муж Ани Лорак не выдержал атаки ее разъяренных поклонников, а отец певицы резко высказался насчет зятя.
Мурат "тусуется" на вечеринках без жены, а Ани забрала дочь и улетела в Израиль.
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