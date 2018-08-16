На параді до Дня незалежності презентують літак АН-178 [ Редактировать ]
Український транспортний літак АН-178 покажуть киянам на День незалежності. Новинку презентують на параді військової техніки на Хрещатику.
Модернізований АН-178 має оновлену форму корпусу та здатний перевозити близько 18 тонн вантажу.
Вперше цей літак представили на виставці Ле Бурже ще 2015, цьогоріч на Фарнборо він став однією з головних подій заходу.
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