В Києві презентують український транспортний літак

На День незалежності в Києві презентують український транспортний літак АН-178. Новинку покажуть на параді військової техніки на Хрещатику. АН-178 має змінену форму корпуса та здатний перевозити до 18 тонн вантажу. Вперше цей літак презентували на виставці Ле Бурже ще 2015