Надпотужна злива накрила Київ посеред ночі. Вода повністю затопила кілька вулиць, зокрема у середмісті столиці. На Хрещатику та Подолі автівки стояли по вікна у воді, з Андріївського узвозу дощ повимивав бруківку, а вулицею Сагайдачного - потоки несли багнюку й цеглу.

В деяких районах навіть випав град, подекуди крижані кульки вкрили землю шаром у 15 сантиметрів. Синоптики кажуть: цієї ночі на столицю опустився найпотужніший атмосферний фронт із можливих.

Далі він піде на схід, тож жителям Чернігівщини та Сумщини слід приготуватися до схожої бурі.