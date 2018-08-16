Київ накрила надпотужна злива [ Редактировать ]
Надпотужна злива накрила Київ посеред ночі. Вода повністю затопила кілька вулиць, зокрема у середмісті столиці. На Хрещатику та Подолі автівки стояли по вікна у воді, з Андріївського узвозу дощ повимивав бруківку, а вулицею Сагайдачного - потоки несли багнюку й цеглу.
В деяких районах навіть випав град, подекуди крижані кульки вкрили землю шаром у 15 сантиметрів. Синоптики кажуть: цієї ночі на столицю опустився найпотужніший атмосферний фронт із можливих.
Далі він піде на схід, тож жителям Чернігівщини та Сумщини слід приготуватися до схожої бурі.
по теме
В Киеве затопило "Метроград" (фото, видео)
В Киеве дождевая вода хлынула в ТЦ "Метроград" и нанесла огромный урон имуществу магазинов и самому торговому центру
В Киеве отменили авиарейсы из-за непогоды
Непогода внесла коррективы в работу столичного аэропорта "Киев". Пассажиры пока не знают, смогут ли вылететь в ближайшее время
Ливень в Киеве повторится с новой силой
В Киеве ожидается еще одна гроза с мощными ливнями. При этом столица еще не оправилась от ночной грозы - заблокированы несколько маршрутов гортранспорта
Пробки в Киеве: затопило тоннель на "Дорогожичах" (видео)
Из-за сильного ливня в Киеве затопило автомобильный тоннель на перекрестке улиц Телиги и Щусева возле станции метро "Дорогожичи"
Синоптики предупреждают о мощных порывах ветра в Киеве
В Киевской городской государственной администрации предупреждают о мощных порывах ветра