В Одесі розгортається скандал довкола цирку. Як виявилося, глядачів там розважають тварини, занесені до Червоної книги, приміром - бурі ведмеді. До цирку з перевіркою навідалася екоінспекція. Що з цього вийшло, розкажуть мої колеги.

Мавпи-акробати та ведмеді на гіроскутерах. Уже півтора місяця в одеському цирку гастролюють білоруські артисти зі своїми вихованцями. Весь цей час зоозахисники намагаються довести, що це незаконно. Ще від минулого року в Україні не можна використовувати пересувні звіринці, а бурих ведмедів як червонокнижних тварин, взагалі заборонено виводити на арену.

"У этих медведей нет постоянного, как говорится, места жительства: они переезжают с места на место. В жарких вагончиках их тащат с одного места на другое: конечно, это издевательство!",- каже Олена Марченко, зоозахисниця.

Активісти звернулися до екологічної інспекції, щоб її співробітники зобов'язали цирк припинити виступ, а ведмедів відправили до реабілітаційного центру.

"Статья девяностая Административного кодекса Украины гласит о том, что если используются краснокнижные животные в каких-то целях, то она предусматривает конфискацию данных животных",- говорить Олександр Олефір, інспектор Державної екологічної інспекції Одеської області.

Під час перевірки співробітники цирку показують приміщення з чотирма ведмедями. Активісти одразу ж заявляють про порушення. Немає нормальної вентиляції, температурного режиму не дотримуються, а клітки занадто тісні.

"Норма, по законодательству Украины, тридцать квадратных метров на одно животное. Дрессировщик озвучил, что здесь клетка три на три. Но еще больше меня возмущает то, что представитель государственного цирка способствует тому, чтобы в Украине нарушались законы Украины!",- розповідає Світлана Бабсукова, зоозахисниця.

У цирку кажуть: готові заплатити штраф, але припиняти виступи не збираються. Мовляв, контракт із білорусами підписували київські колеги. Тож питання до них.

"Есть договор между цирковой компаний Украины и белорусским цирком. Они у нас арендуют помещения, поэтому не нам решать их все вопросы", - каже Андрій Домчак, адміністратор ДП "Одеський державний цирк".

Винним себе не вважає і дресирувальник з Білорусі. Мовляв, якщо в Україні таких тварин заборонено використовувати в шоу, чому тоді його не зупинили?

"Если бы ваш Закон работал, я бы сюда не заехал бы! Меня пропустила граница! Одна граница пропустила и вторая граница!", - говорить Сергій Причинич, дресирувальник ведмедів.

Перевірятимуть цирк екоінспектори до п'ятниці, і вже тоді повідомлять, що планують робити далі. А поки що обмежилися короткою заявою, що "порушення справді є".