У Києві встановили 2 десятки боксів, куди всі охочі можуть принести зайвий одяг і взуття. Лише за півтора тижня кияни віддали до "кошиків добра" майже 800 кілограмів речей. Що з ними роблять далі, дізнавалася Магда Кривовяз.

"Ого, бачите наскільки неочікувано, люди принесли стільки речей здати, що воно навіть не вміщується в контейнер".

Близько сотні кілограмів за півтижня, саме стільки речей назбиралося в цьому контейнері. Лариса з Олександром обережно пакують їх, адже все це скоро поїде до сиротинця або ж будинку для літніх людей.

"Ця ідея виникла під час моєї поїздки в Німеччину. Я побачив у Гамбурзі що по місту стоять такі бокси. Це такий ланцюжок, невеличка ланка, до тих людей, які потребують. Соціально незахищенним верствам населення та підтримує екологію", - розповідає Олександр Кайдаш, організатор проекту.

Лише за 10 хвилин до боксу підійшли троє людей, аби здати речі. Ще до десятка підходили і запитували, що можна приносити. Благодійники кажуть, усе стане в пригоді, головне, аби речі були чисті та в пакетах.

"В Києві багато дітей, людей якім потрібні речі. Я думаю, що це дуже зручно прийти і віддати свої речі",- говорить Ігор Сурков, житель Києва.

"Я приніс речі для дітей, які живуть у дитячому будинку".

"Я принесу, зберу. У мене все є готове у мішках в шкафу, тільки не знала куда нести", - каже Олена Захарівна, жителька Києва.

Такого ажіотажу Олександр та Лариса не очікували. Планували забирати речі з контейнерів раз на тиждень, а вийшло, що потрібно через день. Далі подружжя їх сортує.

"Так, шапка. Дітям".

За півтора тижня, кажуть благодійники, назбирали вже близько восьмисот кілограмів. Хоча працюють лише удвох. Тож пораються з речами від ранку до ночі.

"Ви бачите, що речі кияни приносять гарні, ми за це їм вдячні. І я думаю, що дітки і інші хто потребує допомоги будуть їм дуже вдячні", - розповідає Лариса Кайдаш, організатор проекту.

"Вчора зателефонували нам з Харкова і сказали про те, що побачили новини наші і сказали, що вони хочуть допомогти нам і вислати з Харкова посилку 50-60 кг для нас", - говорить Олександр Кайдаш, організатор проекту.

Загалом по Києву подружжя встановило вже два десятки таких боксів. У планах благодійників розмістити ще півсотні. А згодом, можливо, ініціатива дійде й до інших міст України.