На конкурсе "Мисс Украина Вселенная 2018", прошедшем в Одессе 14 августа победила одесситка Карина Жосан, обойдя 18 соперниц.

Таким образом она завоевала на общенациональном конкурсе красоты титул Мисс Украина и через несколько месяцев поборется за победу на глобальном уровне, рассказывает liga.net.

23-летняя Карина профессиональная модель и с 16 лет работает в Азии и Европе. Кроме того владеет китайским языком.

Примечательно, что в конкурсе принимало участие много известных украинок. Например, приз третьей вице-мисс получила Анна Дурицкая - девушка, которая была вместе с оппозиционным российским политиком Борисом Немцовым в момент его убийства в Москве.

Также в конкурсе участвовала Яна Беляева, которой молва приписала роман с мужем певицы Ани Лорак.

За мировую корону Карина Жосан поборется с трансгендером - 26-летней Мисс Испания Анхела Понсе.

Тем временем в Таиланде ревнивый миллионер застрелил королеву красоты на глазах у толпы.