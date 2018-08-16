Мисс Украина 2018: как выглядит победительница (фото) [ Редактировать ]
На конкурсе "Мисс Украина Вселенная 2018", прошедшем в Одессе 14 августа победила одесситка Карина Жосан, обойдя 18 соперниц.
Таким образом она завоевала на общенациональном конкурсе красоты титул Мисс Украина и через несколько месяцев поборется за победу на глобальном уровне, рассказывает liga.net.
23-летняя Карина профессиональная модель и с 16 лет работает в Азии и Европе. Кроме того владеет китайским языком.
Примечательно, что в конкурсе принимало участие много известных украинок. Например, приз третьей вице-мисс получила Анна Дурицкая - девушка, которая была вместе с оппозиционным российским политиком Борисом Немцовым в момент его убийства в Москве.
Также в конкурсе участвовала Яна Беляева, которой молва приписала роман с мужем певицы Ани Лорак.
За мировую корону Карина Жосан поборется с трансгендером - 26-летней Мисс Испания Анхела Понсе.
Тем временем в Таиланде ревнивый миллионер застрелил королеву красоты на глазах у толпы.
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