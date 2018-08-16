Легендарной певице Мадонне 16 августа исполнилось 60 лет. В свой день рождения певица поделилась с поклонниками несколькими снимками в "Инстаграм", на которых она в образе "королевы шоу-бизнеса":

Допис, поширений Madonna (@madonna) 16 Сер 2018 р. о 12:13 PDT

Допис, поширений Madonna (@madonna) 15 Сер 2018 р. о 1:46 PDT

Также за несколько дней до дня рождения Мадонна опубликовала снимок с тортом в руках:

Допис, поширений Madonna (@madonna) 13 Сер 2018 р. о 6:46 PDT

На канале Charlie Hides TV в YouYube появилось шуточное поздравление поп-дивы с праздником:

За время творческого пути с 1979 года певица успела попасть в Книгу рекордов Гиннеса, как самая коммерчески успешная исполнительница. Кроме песен Мадонна выступала продюсером, актрисой, режиссером и детской писательницей.

СМИ не устают освещать скандалы, которые периодически вспыхивают вокруг певицы. Например, недавно Мадонна проиграла в суде иск к бывшей подруге которая выставила на аукцион нижнее белье знаменитости.