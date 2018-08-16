Мадонна празднует 60-летие (фото, видео) [ Редактировать ]
Легендарной певице Мадонне 16 августа исполнилось 60 лет. В свой день рождения певица поделилась с поклонниками несколькими снимками в "Инстаграм", на которых она в образе "королевы шоу-бизнеса":
BerberQueen 🔥🇲🇦♥️ #Marakesh #birthday #magic #almost 🎂
Допис, поширений Madonna (@madonna)
Также за несколько дней до дня рождения Мадонна опубликовала снимок с тортом в руках:
На канале Charlie Hides TV в YouYube появилось шуточное поздравление поп-дивы с праздником:
За время творческого пути с 1979 года певица успела попасть в Книгу рекордов Гиннеса, как самая коммерчески успешная исполнительница. Кроме песен Мадонна выступала продюсером, актрисой, режиссером и детской писательницей.
СМИ не устают освещать скандалы, которые периодически вспыхивают вокруг певицы. Например, недавно Мадонна проиграла в суде иск к бывшей подруге которая выставила на аукцион нижнее белье знаменитости.
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