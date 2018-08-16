Лишь официально на заработки в Россию уехали около 238 700 украинцев. Илл.: oko-planet.su

С начала 2018 года на заработки в Россию уехали около 238 700 украинцев. Еще 242,2 тысячи поехали туда с частным визитом.

Кроме того, в первом полугодии 12,6 тысяч украинцев приехали в Россию с целью обучения, 16,6 тысяч - с целью туризма, сообщает "Корреспондент" со ссылкой на миграционные данные МВД России.

Также за первую половину 2018 года около 39,6 тысяч украинцев получили российское гражданство, еще 30,4 тысячи - вид на постоянное жительство.

В 2017 году количество украинцев, выехавших в Россию на заработки превысило полмиллиона человек, еще около 85 тысяч получили российское гражданство.

При этом в НБУ заявили, что заробитчане угрожают экономике Украины.