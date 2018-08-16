Единая налоговая база приносит бюджету более 10 млн в день - ФГИУ [ Редактировать ]
По данным Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ), почти за месяц (по состоянию на 9 часов 30 минут 16.08.2018) работы Единой базы данных отчетов об оценке с модулем электронного определения оценочной стоимости, созданной исключительно за средства государственного бюджета, объем поступлений в бюджет ориентировочно составляет 463, 75 млн грн, из которых прямых налогов в виде уплаты пенсионного страхования - 61,8 млн грн и военного сбора - 92,75 млн грн, а также уплаты налога на доходы физических лиц - 309, 16 млн грн.
Такие данные приводит на на своей странице в сети Facebook руководитель Фонда государственного имущества Виталий Трубаров передает пресс-служба ФГИУ.
То есть каждый день работы системы обеспечивает поступлений в государственный бюджет на сумму более 10 млн грн. По сравнению с соответствующим периодом 2017 произошло увеличение поступлений в государственный бюджет почти в 12 раз.
Отдельно отмечается, что Фондом государственного имущества по состоянию на 16.08.2018 предложено к продаже на электронных площадках систем "ПРОЗОРРО" и "ПРОЗОРРО. ПРОДАЖИ" 174 объектов малой приватизации на общую сумму около 85 млн грн.
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