Певица Ани Лорак удивила поклонников ее творчества, представ в необычном образе во время подготовки в концерту в Сочи.

Так, Лорак выложила в Instagram фото, на котором она в черных круглых очках и в платье без рукавов, но "с шеей", что высволо ряд комментариев:

"Не в обиду, на Лепса похожа", - написал пользователь, обративший внимание на очки.

"Ой какое платье )) Где такое купить?", - обратила внимание eleonora_trofimchuk на платье.

Но не смотря на смену образа, Каролине все равно вспоминают скандал, случившийся вокруг ее мужа:

"Если такой женщине изменяют, то что делать другим?", - спрашивают певицу.

Напомним, муж украинской певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу был замечен в Киеве в караоке в объятиях молодой девушки. Также стало известно, что Ани Лорак уже предупреждали об изменах мужа.

При этом 15 августа Ани Лорак с мужем отметили фаянсовую свадьбу.