"На Лепса похожа": Ани Лорак поразила новым образом (фото) [ Редактировать ]
Певица Ани Лорак удивила поклонников ее творчества, представ в необычном образе во время подготовки в концерту в Сочи.
Так, Лорак выложила в Instagram фото, на котором она в черных круглых очках и в платье без рукавов, но "с шеей", что высволо ряд комментариев:
"Не в обиду, на Лепса похожа", - написал пользователь, обративший внимание на очки.
"Ой какое платье )) Где такое купить?", - обратила внимание eleonora_trofimchuk на платье.
Но не смотря на смену образа, Каролине все равно вспоминают скандал, случившийся вокруг ее мужа:
"Если такой женщине изменяют, то что делать другим?", - спрашивают певицу.
Напомним, муж украинской певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу был замечен в Киеве в караоке в объятиях молодой девушки. Также стало известно, что Ани Лорак уже предупреждали об изменах мужа.
При этом 15 августа Ани Лорак с мужем отметили фаянсовую свадьбу.
по теме
Ани Лорак с мужем отметили фаянсовую свадьбу (видео)
Певица Ани Лорак и ее супруг Мурата Налчаджиоглу отметили 9-летие бракосочетания, которое еще называют "фаянсовой свадьбой"
"Ани Лорак красивее": разлучница Беляева проиграла конкурс (фото)
скандал вокруг "похождений" мужа Ани Лорак привлек внимание пользователей сети к участию его подруги Яны Беляевой на конкурсе красоты
Киркоров показал свою новую "музу" (видео)
Филипп Киркоров представил своим поклонникам новую "музу", за которой следит уже довольно долгое время
Подруга мужа Ани Лорак борется за звание красивейшей украинки
Яна Беляева, которую заметили в объятиях мужа Ани Лорак, готовится к финалу конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная-2018"
"Достали": подруга мужа Ани Лорак не выдержала "травли" (фото)
Киевская тусовщица Яна Беляева, которую заметили в объятиях мужа Ани Лорак, не выдержала атак