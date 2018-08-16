Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Кроме прочего, собеседники скоординировали позиции в преддверии встречи канцлера ФРГ и президента России, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Также стороны обсудили ситуацию на Донбассе и дальнейшие усилия, в том числе миротворческие, для обеспечения прогресса в мирном урегулировании.

Особое внимание Порошенко уделил вопросу освобождения украинских заложников и политических заключенных, незаконно содержащихся на временно оккупированных территориях и в России, в частности необходимости немедленного освобождения украинского режиссера Олега Сенцова.

Собеседники также обсудили вызовы безопасности, связанные со строительством "Северного потока-2" и согласовали график последующих контактов в рамках дальнейшего развития двустороннего диалога.

До этого Петр Порошенко предупредил Европу о "троянском коне".