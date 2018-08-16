Перерабатывать, а не утопать в мусоре. Что делать с отходами - сегодня решали в правительстве. До 2030 года планируют перерабатывать две трети упаковок и твердых бытовых отходов. Сейчас в Украине только 3% такого мусора утилизируют. В то время как в Европе - почти половину.

В Кабмине предлагают создать специальные координационные центры, определить объемы мусора и места, где будут полигоны и мусоросжигательные заводы. Кроме того, парламент должен принять базовый закон по управлению отходами.

"Нажаль, на сьогоднішній день Україна практично захоронює 94% відходів, це величезна кількість. І ми сьогодні практично на останніх місцях в Європейському Союзі. Тому перехід від захоронення до переробки, до додаткового спалювання і можливості залучення технологій - це один із напрямків, з яким ми повинні працювати з регіональною владою", - говорит Геннадий Зубко, вице-премьер-министр Украины-министр регионального развития и ЖКХ.

"Створення інтегрованої системи надасть змогу відслідкувати в он-лайн режимі здійснення всіх, абсолютно всіх операцій з відходами. Збільшення штрафних санкцій - це інструмент примусу для несумлінних природокористувачів. Стимулюючі заходи - це податкові та кредитні пільги", - говорит Сергей Лукьянчук, директор департамента экологической безопасности и разрешительно-лицензионной деятельности Минприроды.