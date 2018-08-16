Битва за восемь гривен. Сегодня в столице состоялось первое заседание суда по отмене новых тарифов на проезд. В окружном админсуде Киева местные жители, при поддержке нардепа Сергея Каплина, оспаривают решение властей о повышении платы за проезд во всем коммунальном транспорте. По мнению инициаторов иска, тариф в восемь гривен - завышенный.

"Номінальні доходи киян впали приблизно на 25 %, купівельна здатність, пенсії стипендії заробітньої платні. Доходи державного бюджету країни зросли на 16,5-17 %, доходи міського бюджету києва зросли на третину. Разом з тим кияни є заручниками недосконалої, не модернізованої невідремонтованої інфраструктури. Кияни не мають можливості далі використовувати міський транспорт за тарифами які призначені новими тарифами це означає що ми були вимушені добиватися у суді оскарження відповідних дій", - говорит Сергей Каплин, народный депутат, лидер Социалистической партии Украины.