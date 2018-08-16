Киев снова ушел под воду. Повалены сотни деревьев, испорчены десятки автомобилей. Брусчатку и асфальт по всей столице в прямом смысле смыло стихией. А Крещатик превратился в полноводную реку с подводным течением. Руслан Смещук продолжит.

Гроза с сотнями молний, ливнем стеной, градом и громом ударило около трех ночи. Столица во власти стихии находилась минут 20-30 - но и этого что называется хватило.

Ветер вырывал с корнем деревья и валил столбы. Больше всего пострадала центральная часть города. Там мгновенно забились ливневки - в результате на Крещатике затопило подземку.

Досталось и автомобилям. На улице Гоголевской - из-за сильнейшего потока воды машины оказались на металлическом заборе.

"Обстановка тяжелая, потому что таких мест подтоплений, которых мы наблюдаем в Киеве несколько десятков и они образовались моментально. Слой воды по пол метра, по метру - некоторые автомобили были затоплены полностью, получили гидроудар - и не могут продолжать движение. Десятки автомобилистов на своей шкуре ощутили, что придется чинить автомобиль", - говорит Влад Антонов, автор проекта "Dtp.kiev.ua".

Больше ста поваленных деревьев, сорванный асфальт и брусчатка - улицы покрыли тонны принесенной водой грязи. На ликвидацию бросили десятки машин и сотни людей.

"Очень много грязи убрали и на тротуарах, и на бордюре. Ливневки и стоки все были забиты. Все поснимали тоже. В основном сильно много на Крещатике на Майдане - там 15-20 см грязи намыло очень много", - говорит Елена Ильенко, мастер дорожной службы.

В мэрии заявили, что гроза налетела... неожиданно. Но, несмотря на значительный ущерб - коммунальщики справились.

"Было повалено 200 деревьев, 8 столбов электропередач и произошло обрушение баннера на центральном гастрономе пострадавших нет, но есть раздавленные машины, бетонный столб на бульваре у Верховного совета упал на машину, напополам ее разрубил", - говорит Роман Ткачук, начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций.

А вот по словам ученых киевлянам к подобным потопам лучше привыкать. В последние годы грозы становятся аномально мощными. За один раз осадков выпадает в три-четыре раза больше нормы.

"Відбуваються зміни клімату, відбувається підвищення температури, черз це відбувається збільшення випаровування - і в атмосфері більше вологи", - говорить Светлана Бойченко, климатолог.

Единственный выход - строительство эффективной системы ливневок и водоотвода.