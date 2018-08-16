Арета Франклин - первая женщина, имя которой появилось в Зале славы рок-н-ролла. Фото: "Апрель"

16 августа, в своем доме в американском Детройте скончалась легендарная американская исполнительница Арета Франклин, которую журнал Rolling Stone объявил величайшей певицей в истории. Ей было 76 лет.

"Официальной причиной смерти Франклин стал рак поджелудочной железы нейроэндокринного типа. Это было подтверждено ее онкологом доктором Филиппом Филлипсом из Института рака Барбары Энн Карманос в Детройте, штат Мичиган". говорится в заявлении о ее смерти, передают "Факты".

Арета Франклин - первая женщина, имя которой появилось в Зале славы рок-н-ролла.

Она исполняла композиции в стилях ритм-энд-блюз, соул и госпел. За сильный вокал Франклин называли королевой соула и в 2008 году журнал Rolling Stone объявил ее величайшей певицей в истории.

Арета Франклин родилась 25 марта 1942 года в Мемфисе (штат Теннесси) в семье священника. В детстве с сестрами пела в церковном хоре. Девочке было 14 лет, когда на нее обратила внимание студия звукозаписи Motown Records. Но Франклин, по настоянию агента Джона Хэммонда подписала контракт с Columbia Records.

За свою карьеру певица удостоилась 18 премий "Грэмми". Ее записи разошлись по всему миру тиражом свыше 75 миллионов копий, и это делает Франклин одной из наиболее успешных певиц в истории музыки.

Несколькими днями ранее в США скончалась известная голливудская актриса Шарлотта Рэй.