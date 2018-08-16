Таможенники перехватили на польской границе контрабанду (фото) [ Редактировать ]
На границе с Польшей на пункте пропуска "Краковец" таможенники задержали грузовик с брусками и кольями.
"Согласно декларации, автомобиль перевозил в Польшу более 20 тонн товара из обычной древесины стоимостью 8,6 тысяч евро. У таможенников возникли подозрения в фальсификации данных о грузе", - сообщил глава Государственной фискальной службу Украины Мирослав Продан в Facebook.
Экспертиза установила, что товар в грузовике изготовлен из акации - дерева, которое относится к ценных и редких пород, экспорт которых запрещен.
"Советую принять это во внимание: запрещены к экспорту лесоматериалы не пройдут", - подчеркнул Мирослав Продан.
Несколькими днями ранее на Закарпатье контрабандисты стреляли в пограничника.
по теме
Украина срочно укрепляет границу с ЕС (фото)
Государственная пограничная служба Украины увеличивает количество охраны на границе в Западной Украине
Смертельный алкоголь: на гибели украинцев зарабатывают миллиарды
Как подделывают алкоголь в Украине, почему в стране возрастает его подпольное производство и как не попасть на смертельную подделку
Отмена поездов: Омелян предложил пускать в Россию только на медведях
Министр инфраструктуры Украины анонсировал новые ограничения в сообщении с Россией
В Сумской области контрабандист прорывался через границу
Автомобиль без номерных знаков пытался попасть в Украину возле села Грабовское - патруль заметил машину и дал команду остановиться
В Закарпатье контрабандисты стреляли в пограничника
Через речку перелетел квадрокоптер - его заметил пограничный наряд и решил проследить, куда приземлится летательный аппарат