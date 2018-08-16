У таможенников возникли подозрения в фальсификации данных о грузе. Фото: @Myroslav.Prodan

На границе с Польшей на пункте пропуска "Краковец" таможенники задержали грузовик с брусками и кольями.

"Согласно декларации, автомобиль перевозил в Польшу более 20 тонн товара из обычной древесины стоимостью 8,6 тысяч евро. У таможенников возникли подозрения в фальсификации данных о грузе", - сообщил глава Государственной фискальной службу Украины Мирослав Продан в Facebook.

Экспертиза установила, что товар в грузовике изготовлен из акации - дерева, которое относится к ценных и редких пород, экспорт которых запрещен.

"Советую принять это во внимание: запрещены к экспорту лесоматериалы не пройдут", - подчеркнул Мирослав Продан.

Несколькими днями ранее на Закарпатье контрабандисты стреляли в пограничника.