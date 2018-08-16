Властям поступило еще семь обращений осужденных в Украине россиян на имя президента России Владимира Путина с просьбой вернуть их на территорию России путем обмена на одного из украинских политзаключенных.

Об этом сообщает омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

По данным Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, просьбы написали граждане России Анатолий Бусыгин, Алексей Шибаев, Сергей Егоров и Ольга Ковалис из Мариупольского СИЗО; Василий Кусакин и Валерий Гратов с Днепровского учреждения исполнения наказаний №4; Мурат Джимиев из Киевского СИЗО.

Денисова отметила, что на данный момент уже 22 заключенных российских гражданина подали такие заявления. Омбудсмен сказала, что все эти 22 заявления МИД Украины дипломатической почтой доставит в администрацию президента России.

По словам Денисовой, Украина уже давно инициировала обмен и подала в Россию соответствующие списки, но до сих пор нет ответа в Трехсторонней контактной группе Бориса Грызлова и уполномоченного России по правам человека Татьяны Москальковой, которым еще 5 июля были направлены письма о возможном обмене.

Напомним, что уже 14 граждан России, отбывающих наказание в местах лишения свободы в Украине, написали заявления на имя президента своей страны Владимира Путина с просьбой посодействовать возвращению на родину путем обмена на находящихся в России украинцев.

Этих россиян готовы помиловать в Украине.