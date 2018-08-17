17 августа - 229-й день года (230-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 136 дней.

Сегодня нет всемирных и международных праздников, однако во многих странах отмечаются национальные значимые даты. К примеру, Индонезия и Габон празднуют День независимости, Аргентина чтит память генерала Сан-Мартина, а в Китае отмечается праздник влюбленных Ци Си.

В народе 17 августа чтят Авдотью Огуречницу. На этот период приходился последний сбор огурцов, а также разгар заготовки малины на зиму.

В 1968 году родился Андрей Кузьменко (Кузьма), украинский певец, актер, писатель, телеведущий, лидер группы "Скрябін".

Приметы дня:

Авдотья Огуречница семь дождей принесет;

какая погода на Авдотью - таким будет весь ноябрь;

пришла Авдотья - время убирать огурцы.

Сегодня свои именины празднуют: Алексей, Андрей, Антон, Дарья, Денис, Дмитрий, Евдокия, Иван, Ирина, Константин, Максимилиан, Михаил, Семен.

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