У Тернополі напередодні посеред білого дня невідомий вистрелив у жінку-копа. Вона поранена в плече і зараз у лікарні. Стрільця вдалося затримати. Хто він та чому почав вогонь - далі в сюжеті.

Усе трапилося миттєво, розповідає Вікторія Тихонова. Йшла вулицею, на хвилинку зупинилася, аби поговорити по телефону. І раптом відчула різкий біль у плечі. Що її поранили - зрозуміла не відразу.

"Я підняла трубку, і може секунд двадцять поспілкувалася по телефоні відчула різкий біль. В мене сам телефон випав з руки. Я підняла футболку і побачила ніби поріз", - говорить Вікторія Тихонова, потерпіла.

Дівчина викликала колег, які доправили її до лікарні. Медики кажуть: пораненій пощастило, куля пройшла за кілька міліметрів від артерії.

"Попередній діагноз сліпе порання правої плечової кістки та стороннє тіло правої плечової кістки. Видалено металевий предмет розміром приблизно нуль три сантиметра конічної форми. Якщо б куля потрапила в плечову артерію могла бути загроза життю", - говорить Володимир Карнас, лікар ортопед-травматолог ургентної служби Тернопільської комунальної лікарні швидкої допомоги.

Коли все сталося, на вулиці нікого не було, каже потерпіла. Але вона звернула увагу, що в багатоповерхівці навпроти - відчинений балкон.

"Я так зрозуміла, що це із балкону, я зразу подивилася по сторонам людей поблизу не було нікого", - говорить Вікторія Тихонова, потерпіла.

Саме в цьому будинку правоохоронці й затримали стрільця. Ним виявився робітник, який робив ремонт у квартирі.

"Ним виявився житель міста Тернопіль, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності, якого затримано порушено кримінальне провадження", - говорить Віталій Сиротюк, начальник слідчого відділення Тернопільського відділу поліції.

Чому стріляв у поліцейську - підозрюваний пояснив коротко.

"Хотів настрашити, але щоб попасти, настрашити може і хотілось".

Зброю за попередніми даними, пневматичну рушницю - в підозрюваного вилучили і віддали на експертизу.